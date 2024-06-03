Мужчина выловил из реки череп с гантелью во время рыбалки

В США мужчина выловил прикованный к гантели череп из реки

Мужчина из США достал из реки прикованный к гантели череп. Об этом сообщает KARK.

Инцидент произошел в Новом Орлеане. Житель города занимался магнитной рыбалкой с Моста Магнолии в районе Байю Сент-Джон: он доставал со дна реки разные предметы при помощи лески и магнита размером с хоккейную шайбу. Внезапно он выловил из воды семикилограммовую гантель, к которой был прикован человеческий череп. По всей видимости, он пролежал там достаточно долго, потому что у него отсутствовала нижняя челюсть и верхние зубы. Достав пугающую находку, мужчина тут же сообщил о ней проезжающим мимо полицейским.

Полиция начала расследование и планирует опросить местных жителей. Патологоанатом и следователи заняты установлением личности жертвы, которой принадлежал череп.

Ранее сообщалось, что пять скелетов были обнаружены на территории бывшей штаб-квартиры Адольфа Гитлера в Польше, известной как Волчье логово. У всех отсутствовали стопы и кисти рук.