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09:55, 3 июня 2024Из жизни

Мужчина выловил из реки череп с гантелью во время рыбалки

В США мужчина выловил прикованный к гантели череп из реки

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Мужчина из США достал из реки прикованный к гантели череп. Об этом сообщает KARK.

Инцидент произошел в Новом Орлеане. Житель города занимался магнитной рыбалкой с Моста Магнолии в районе Байю Сент-Джон: он доставал со дна реки разные предметы при помощи лески и магнита размером с хоккейную шайбу. Внезапно он выловил из воды семикилограммовую гантель, к которой был прикован человеческий череп. По всей видимости, он пролежал там достаточно долго, потому что у него отсутствовала нижняя челюсть и верхние зубы. Достав пугающую находку, мужчина тут же сообщил о ней проезжающим мимо полицейским.

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Полиция начала расследование и планирует опросить местных жителей. Патологоанатом и следователи заняты установлением личности жертвы, которой принадлежал череп.

Ранее сообщалось, что пять скелетов были обнаружены на территории бывшей штаб-квартиры Адольфа Гитлера в Польше, известной как Волчье логово. У всех отсутствовали стопы и кисти рук.

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      Антонина Черташ
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