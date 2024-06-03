«Ахмат» переброшен в Белгородскую область для штурма и создания буферной зоны

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» были переброшены в Белгородскую область, откуда рассредоточились по приграничным зонам Харьковской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который сегодня является наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению СВО Апты Алаудинов командир спецназа «Ахмат» генерал-майор

По его словам, спецназ уже приступил к выполнению задач, предстоит создать близ российского приграничья буферную зону. Бойцов перебросили на разные участки по всей линии боевого соприкосновения, которые нуждались в прикрытии. Алаудинов подчеркнул, что в том числе подразделение выполняет там штурмовые задачи.

Алаудинов также выразил мнение, что на сегодняшний день военнослужащие с обеих сторон готовятся к решающему бою. «Я думаю, что СВО в этом году завершится», — предположил он.

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Разведгруппа спецназа «Ахмат» была передислоцирована под Харьков несколькими днями ранее

В конце мая бойцы разведывательной группы спецназа «Ахмат» были передислоцированы в Харьковскую область, о чем рассказал командир разведгруппы с позывным Аид.

Он опубликовал кадры с работой подразделения на новом участке, уточнив, что видеокадры были сняты в ходе штурма Волчанска.

Со слов десантника Вооруженных сил Украины (ВСУ) 82-й десантно-штурмовой бригады, тактика Российской армии на этом направлении заключается в том, чтобы наступать со всех сторон, пока противник держит круговую оборону. По его словам, российские бойцы, наступающие на Волчанск, рассредоточились, размывая линию фронта и заставляя украинские экипажи БТР Stryker вести бой на 360 градусов.

В результате наступательных действий находящаяся в Волчанске группировка ВСУ оказалась в котле.

Фото: РИА Новости

Россия начала наступление в Харьковской области для создания санитарной зоны

Президент России Владимир Путин объяснил активное наступление ВС России под Харьковом. По его словам, российским военным это нужно для того, чтобы создать на данной территории санитарную зону.

Это тоже их [Украины] вина. Потому что они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. (...) И я говорил публично, если это будет продолжаться, мы будем вынуждены создать санитарную зону. Мы это и делаем Владимир Путин президент России

Это, по словам российского лидера, нужно, чтобы обезопасить территорию России от обстрелов со стороны ВСУ. При этом в середине мая Путин подчеркивал, что взятие Харькова в планы Российской армии пока не входит.

О вероятности создания на территории Украины санитарной зоны Путин высказывался неоднократно. По его словам, она должна стать непреодолима для средств поражения, прежде всего западного производства.

Российские войска начали наступление на Харьковскую область в начале мая

Активное наступление в Харьковской области началось в первые дни мая. В середине месяца российское Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль поселок Глубокое и село Лукьянцы, до этого сообщалось о контроле над Бугроваткой. Кроме того, 24 мая стало известно, что ВС РФ заняли около 50 процентов города Волчанска и взяли под контроль более мелкие населенные пункты — Славянск, Краматорск и Красноармейск.