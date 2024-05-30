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20:54, 30 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о попадании ВСУ в котел в Волчанске

«Военная хроника»: ВС РФ уничтожили последний мост в Волчанске, взяв ВСУ в котел

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Находящаяся в городе Волчанск в Харьковской области группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась в котле. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что российские военные уничтожили расположенный на улице Ленина последний мост через реку Волчья, по которому пехота ВСУ ранее пыталась перебираться на другой берег.

Ранее депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий сообщал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль около 50 процентов Волчанска. По его словам, это удалось сделать благодаря устроенной на юге населенного пункта огненной завесе.

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      Алевтина Запольская
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