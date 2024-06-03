«Логистические базы и расположения военных». В Белом доме назвали цели ВСУ для ударов американским оружием вглубь России

Кирби: целями ударов ВСУ оружием США по РФ станут базы и расположения военных

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал цели ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России американским оружием.

Украина запросила ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу. Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома

Кирби ранее в мае заявлял, что США не поощряют подобные атаки и не подталкивают Киев к таким действиям.

Байден понимает последствия решения разрешить ВСУ удары по территории России

Президент США Джо Байден понимает последствия решения разрешить ВСУ наносить удары по целям на территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома.

Президент взглянул на обсуждение межведомственной команды, убедился, что понял все последствия данного запроса, и затем одобрил его Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома

30 мая The New York Times сообщала, что президент США Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить удары по военным целям на территории России с использованием оружия американского производства.

2 июля газета The Washington Post заявила, что власти Украины за 90 минут переговоров убедили США разрешить нанесение ударов по территории России.

По данным издания, Украина не спешила с переговорами, пока конгресс не одобрил военную помощь. После наступления России в Харьковской области Киеву стало нечего терять, после чего по видеосвязи состоялись переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Джо Байден согласился удовлетворить просьбу Киева, но потребовал от подчиненных согласовать все моменты и должным образом все оформить.

Немецкий генерал допустил использование систем ПВО Patriot для ударов по российской авиации

Глава специального штаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ, генерал-майор Кристиан Фройдинг допустил использование ВСУ систем противовоздушной обороны американского производства Patriot для нанесения ударов по российской авиации.

Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией. Они могут применяться в рамках международного права Кристиан Фройдинг генерал-майор Минобороны ФРГ

Он выразил уверенность, что украинская сторона будет соблюдать международное право. Генерал не раскрыл, применялось ли уже поставленное Германией оружие по российской территории.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что ВСУ начали контрнаступательную операцию. Он отметил, что в настоящее время идет первый этап контрнаступления украинской армии. Разрешение на удары западным высокоточным оружием по российскому приграничью получено и тут же начало реализовываться, добавил он. Таким образом украинские войска пытаются подавить управление группировкой войск «Север».

Украине предсказали сложности после разрешения на удары западным оружием по России

Журналисты Business Insider предсказали сложности для украинских военных после получения разрешения на удары по российской территории. По их мнению, ВСУ толкнутся с нехваткой разведки для обнаружения целей за фронтом.

Профессор российской и восточноевропейской политики в Свободном университете Берлина Александр Либман указал на структурные проблемы.

Военная логика разрешения Украине использовать оружие против целей в России проста, но существуют структурные ограничения, с которыми она сейчас сталкивается Александр Либман профессор

Старший научный сотрудник программы Chatham House по России и Евразии Кейр Джайлс обвинил в этом США из-за задержек в принятии решения использовать их оружие на территории России.

В свою очередь, заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди отметил, что атаки поставляемыми США ракетами Storm Shadow и ATACMS недостаточны, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины.