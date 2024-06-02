BI: ВСУ столкнется с нехваткой разведки для обнаружения целей за фронтом

Журналисты Business Insider (BI) раскрыли судьбу Вооруженных силы Украины (ВСУ) после разрешения бить по России оружием Запада. Соответствующий материал появился на сайте издания со ссылкой на военных экспертов и аналитиков.

«Военная логика разрешения Украине использовать оружие против целей в России проста, но существуют структурные ограничения, с которыми она сейчас сталкивается», — заявил профессор российской и восточноевропейской политики в Свободном университете Берлина Александр Либман.

Как стало известно, Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов и рабочей силы. Также отмечается, что армии, вероятно, не хватит поддержки западной разведки для обнаружения целей за пределами линии фронта. Старший научный сотрудник программы Chatham House по России и Евразии Кейр Джайлс обвинил в этом США из-за задержек в принятии решения использовать их оружие на территории России. «Прошло более двух лет после того, как такое решение должно было быть принято», — прокомментировал он.

В свою очередь, заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди отметил, что атаки поставляемыми США ракетами Storm Shadow и ATACMS недостаточны, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Запад в разжигании предвоенной истерики.