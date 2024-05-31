Песков обвинил Запад в разжигании предвоенной истерики

Песков: Запад продолжает эскалацию конфликта на Украине и разжигает истерику

Запад продолжает эскалацию украинского конфликта и разжигает предвоенную истерику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Там идет абсолютное нагнетание, нагнетание таких провоенных настроений, сознательно разжигают такую предвоенную истерику», — сказал официальный представитель Кремля, добавив, что благодаря усилиям западных стран «продолжается эскалация напряженности».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны НАТО лгут, когда говорят, что ведется дискуссия насчет разрешения Украине бить по российской территории западным дальнобойным оружием.