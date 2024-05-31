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13:07, 31 мая 2024Мир

Захарова назвала заявления стран НАТО об ударах Украины по России ложью

Захарова: страны НАТО лгут, когда говорят о разрешении Украине бить по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Страны НАТО лгут, когда говорят, что ведется дискуссия насчет разрешения Украине бить по российской территории западным дальнобойным оружием. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Натовцы врут и пускают дымовую завесу, придумывая историю о том, что якобы еще не решили, разрешать или не разрешать киевскому режиму наносить удары с использованием западного вооружения по территории России», — написала дипломат.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц разрешил Украине бить переданным Германией оружием по российской территории.

До этого газета The New York Times сообщила, что первые атаки по России американским оружием могут начаться в ближайшие часы или дни.

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      Виктория Кондратьева
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