Российского третьеклассника нашли без чувств после проката по перилам

Ngs55.ru: в Омске третьеклассника нашли без чувств после проката по перилам

В Омске третьеклассника нашли без чувств после проката по лестничным перилам в жилом доме на улице Молодогвардейской. Об этом стало известно порталу Ngs55.ru.

Как выяснили следователи в российском городе, девятилетний мальчик находился в подъезде вместе со старшим братом. Ребенок сорвался с перил и упал с высоты.

Спасти школьника не удалось, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Правоохранители намерены оценить работу сотрудников управляющей компании, которая обслуживает дом, разузнал Ngs55.ru.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга в подъезде жилого дома на улице Марата нашли 25-летнего мужчину с перилами в голове.

Уточнялось, что в день происшествия в квартире на верхнем этаже подъезда проходила шумная вечеринка. Сотрудники полиции начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.