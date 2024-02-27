Шойгу заявил о выбитых из населенного пункта в ДНР украинских войсках

Глава МО Шойгу: ВСУ выбиты из поселка Северное в Донецкой народной республике

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбиты из поселка Северное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава Министерства обороны (МО) Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, глава МО напомнил, что украинским войскам пришлось покинуть населенные пункты Ласточкино и Победа. Также Шойгу подчеркнул, что российские военные продолжают бить по ВСУ, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность.

«Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей», — заявил глава МО.

17 февраля ВС России также взяли Авдеевку. Город представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ. Как доложил Шойгу, потери России в боях за город были минимальными, при этом Украина лишь за несколько дней боев составили почти две с половиной тысячи человек.