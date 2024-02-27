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11:48, 27 февраля 2024Экономика

Индия начала проверку попавшей под санкции за связи с Россией компании

Hindu: Индия изучает работу Si2 Microsystems после ее попадания под санкции ЕС

Кадр: Silicon City News / YouTube

Власти Индии начали проверку деятельности индийской технологической компании Si2 Microsystems. Поводом для этого стало ее попадание в 13-й пакет санкций Евросоюза за связи с Россией. Об этом со ссылкой на чиновников пишет местное издание The Hindu.

Один из собеседников издания отметил, что это известная компания, отраслевой партнер в проекте по исследованию производства чипов. В правительстве хотят понять, стоит ли обращаться к Евросоюзу в попытке оспорить решение о санкциях.

Si2 Microsystems попала под санкции США в ноябре прошлого года. Официальной причиной было названо содействие в поставке в Россию интегральных схем американского происхождения. На прошлой неделе аналогичное решение приняли европейские власти.

Одновременно под санкции ЕС за сотрудничество с военно-промышленным комплексом России попали компании из Турции, Сербии, Казахстана и Таиланда. Теперь на них распространяются более жесткие ограничения в рамках поставок товаров и технологий двойного назначения.

В обновленный список впервые вошли вошли 194 физических и юридических лица. Теперь в нем присутствуют более двух тысяч лиц.

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      Платон Щукин
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