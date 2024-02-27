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11:47, 27 февраля 2024Экономика

Россияне резко сократили расходы на новые автомобили

«Автостат»: расходы россиян на новые автомобили в январе 2024-го упали на треть

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам января расходы россиян на покупку новых автомобилей составили 261,5 миллиарда рублей, что означает падение на треть по сравнению с результатом декабря. Об этом со ссылкой на исследование компании «Открытие авто» и агентства «Автостат» пишет ТАСС.

В годовом выражении зафиксирован рост в 2,3 раза, однако в тот момент авторынок находился только в начале восстановления после обвального падения в 2022 году. Две трети всех средств (176 миллиардов рублей) получили китайские автопроизводители, хотя год назад на них было потрачено только 50,9 миллиарда.

Еще одной особенностью рынка стал объем продаж премиальных авто. В денежном выражении они занимают 30 процентов, причем теперь, помимо традиционных брендов, туда попадают и китайские марки.

На российские автомобили приходятся скромные 12,2 процента продаж (31,8 миллиарда рублей), на европейские — 9,2 процента (24 миллиарда), на японские — 6,2 процента (16,1 миллиарда). Корейские автомобили занимают 3,4 процента рынка (8,9 миллиарда рублей), а американские — 1,3 процента (3,4 миллиарда рублей. Все они, за исключением «корейцев», выросли по сравнению с показателями годичной давности.

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В количественном выражении лидерство китайских моделей также неоспоримо. В январе их было продано 48,3 тысячи единиц. Далее с результатом 24,6 тысячи автомобилей идут российские автозаводы, в том числе выпускающие реплики китайских моделей. Продажи европейских, японских, корейских и американских автомобилей по отдельности не превысили трех тысяч.

Ранее автоэксперт Егор Васильев предложил россиянам при покупке китайских автомобилей ориентироваться в первую очередь на стоимость. По его словам, машины дешевле 3-3,5 миллиона могут не иметь актуальных или важных опций, или же оказаться неприспособленными к определенным режимам движения.

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      Платон Щукин
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