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23:06, 27 февраля 2024Мир

В США назвали условие для конфискации российских активов

Кирби: Байдену нужны законные полномочия от Конгресса для конфискации активов РФ
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби прокомментировал, в каком случае возможна конфискация суверенных российских активов. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби назвал условие для конфискации российских активов и подчеркнул, что для этого президенту США Джо Байдену потребуется получить разрешение Конгресса.

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«Мы все еще нуждаемся в больших законных полномочиях от Конгресса, чтобы президент мог действовать в этом вопросе», — отметил он.

По словам представителя Белого дома, Вашингтон вместе с западными союзниками планирует использовать «часть» активов России для поддержки Киева.

Ранее десять западных экспертов из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали конфискацию замороженных российских активов законной. Юристы утверждают, что это не противоречит международному праву, поскольку Москва сама нарушила его нормы.

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      Марина Совина
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