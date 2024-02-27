В США назвали условие для конфискации российских активов

Кирби: Байдену нужны законные полномочия от Конгресса для конфискации активов РФ

Координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби прокомментировал, в каком случае возможна конфискация суверенных российских активов. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби назвал условие для конфискации российских активов и подчеркнул, что для этого президенту США Джо Байдену потребуется получить разрешение Конгресса.

«Мы все еще нуждаемся в больших законных полномочиях от Конгресса, чтобы президент мог действовать в этом вопросе», — отметил он.

По словам представителя Белого дома, Вашингтон вместе с западными союзниками планирует использовать «часть» активов России для поддержки Киева.

Ранее десять западных экспертов из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали конфискацию замороженных российских активов законной. Юристы утверждают, что это не противоречит международному праву, поскольку Москва сама нарушила его нормы.