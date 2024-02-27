Спикер парламента Армении ответил на вопрос об альтернативе ОДКБ

Спикер парламента Армении Симонян: альтернатива ОДКБ — любые способы самозащиты

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян ответил на вопрос, как республика будет обеспечивать свою безопасность в случае приостановки членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, альтернативой организации могут быть любые способы защиты суверенитета и территориальной целостности страны, передает Telegram-канал «Sputnik-Армения».

«Мы задали ОДКБ вопрос, который остался без ответа: какова зона ее ответственности? Пока нет ответа на этот вопрос, ОДКБ сама себя "отключила" и не функционирует», — заявил спикер парламента.

Он добавил, что в случае приостановки членства республики в организации, Армения будет обеспечивать свою безопасность любыми доступными способами, но не стал пояснять какими.

В ходе выступления Симонян также прокомментировал сообщения о визите в страну президента Украины Владимира Зеленского. По словам представителя законодательной палаты, он не владеет подобной информацией.