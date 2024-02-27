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17:33, 27 февраля 2024Культура

Сразу несколько женщин обвинили в насилии испанского режиссера

Шесть женщин обвинили испанского режиссера Карлоса Вермута в изнасиловании
Карлос Вермут

Карлос Вермут. Фото: Juan Barbosa / Globallookpress.com

Сразу несколько женщин обвинили в насилии испанского режиссера Карлоса Вермута. Об этом сообщает газета Pais.

Три женщины, которые находились в отношениях с Вермутом в разные периоды с 2012 до начала января 2024 года, заявили, что кинематографист вступал с ними в «жестокие сексуальные отношения». Известно, что пострадавшие работают художницей, актрисой и менеджером в сфере культуры.

Кроме того, ранее студентка, сотрудница одной из постановок режиссера и работница сферы культуры обвиняли режиссера в изнасилованиях. По их словам, Вермут пользовался своим вышестоящим положением и совершал над ними надругательства в период с мая 2014 года по февраль 2022 года.

Сам обвиняемый утверждает, что занимался сексом со всеми этими женщинами по согласию.

Ранее две женщины обвинили актера Жерара Депардье в домогательствах во время съемок.

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      Мария Рюрикова
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