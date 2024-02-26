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06:08, 26 февраля 2024Культура

Сразу две женщины обвинили Депардье в домогательствах

BFMTV: две женщины обвинили Депардье в домогательствах во время съемок

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Актера Жерара Депардье вновь обвинили в домогательствах. Об этом сообщает BFMTV.

По утверждению заявительницы, 53-летней художницы-постановщика, артист во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году «жестко схватил ее и трогал ее талию, живот и грудь». Остановить Депардье удалось его охранникам.

Еще одна женщина, 33-летняя помощница режиссера, также заявила, что актер дважды прикасался к ее груди и ягодицам на съемках той же картины.

16 февраля во Франции на Депардье подали новую жалобу из-за сексуальных домогательств. Бывшая ассистентка кинематографиста утверждает, что подвергалась домогательствам со стороны Депардье во время съемок фильма в 2014 году.

Ранее испанская журналистка Рут Баса обвинила кинематографиста в насилии, произошедшем в 1995 году. До этого в аналогичных действиях Депардье обвинили 13 женщин.

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      Марина Совина
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