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12:20, 29 апреля 2024Культура

Актера Жерара Депардье могут арестовать по делу о сексуальном домогательстве

В Париже актер Жерар Депардье может быть арестован по делу о домогательствах
Начало событий в новости Сразу две женщины обвинили Депардье в домогательствах

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

В Париже французский актер Жерар Депардье может быть арестован по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

По данным телеканала, комиссариат полиции уже вызвал кинозвезду на допрос. Он проходит по двум эпизодам о сексуальном насилии. Первый случай произошел на съемках фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году, а второй — на съемках «Зеленые ставни» в 2021 году.

Об обвинениях против актера стало известно в феврале 2024 года.

Ранее испанская журналистка Рут Баса обвинила актера в насилии. Она рассказала, что в 1995 году актер домогался ее во время интервью для журнала Cinemania.

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      Анна Габай
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