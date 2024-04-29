Актера Жерара Депардье могут арестовать по делу о сексуальном домогательстве

В Париже актер Жерар Депардье может быть арестован по делу о домогательствах

Начало событий в новости Сразу две женщины обвинили Депардье в домогательствах

В Париже французский актер Жерар Депардье может быть арестован по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

По данным телеканала, комиссариат полиции уже вызвал кинозвезду на допрос. Он проходит по двум эпизодам о сексуальном насилии. Первый случай произошел на съемках фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году, а второй — на съемках «Зеленые ставни» в 2021 году.

Об обвинениях против актера стало известно в феврале 2024 года.

Ранее испанская журналистка Рут Баса обвинила актера в насилии. Она рассказала, что в 1995 году актер домогался ее во время интервью для журнала Cinemania.