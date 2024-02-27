Стали известны подробности пропажи 26-летнего телеведущего

Полиция Австралии, предположительно, нашла останки 26-летнего телеведущего Джесси Бэрда и его друга, 29-летнего Люка Дэвиса, которые числились пропавшими без вести. Подробности случившегося стали известны CNN.

Представители полиции заявили, что обнаружили части тел мужчин в двух сумках для серфинга на территории штата Новый Южный Уэльс. «Мы абсолютно уверены, что нашли Люка [Дэвиса] и Джесси [Бэрда]», — сказала комиссар полиции Карен Уэбб. По предварительной версии, пропавших мужчин расчленили.

В последний раз Бэрда и Дэвиса видели 17 февраля. Опасения насчет их безопасности стали возникать, когда за несколько километров от дома, где жили мужчины, нашли их вещи, испачканные кровью. Полиция также обнаружила в доме гильзу от патрона, который мог принадлежать другу Бэрда, 28-летнему офицеру полиции Бомонту Ламарру-Кондону. Ему предъявили обвинение, сейчас он находится под стражей.

Ранее коллега Бэрда, известная ведущая Сара Харрис расплакалась в эфире из-за новости о пропаже телеведущего. Она призналась, что он был для нее другом.

Джесси Бэрд работал телеведущим на австралийском телеканале Network 10. Он вел развлекательные программы, в частности — популярное в стране ток-шоу The Project.