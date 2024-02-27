Стало известно место похорон главы Верховного суда России

РИА Новости: главу Верховного суда Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище

Главу Верховного суда (ВС) Вячеслава Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Прощание с Лебедевым пройдет в Колонном зале Дома Союзов.

В Кремле сообщали, что позже объявят, поедет ли президент России Владимир Путин на прощание с председателем ВС.

Лебедев занимал должность председателя Верховного суда России с декабря 1991 года. До этого он два года возглавлял Верховный суд РСФСР. Последние дни жизни председатель ВС находился в больнице, где проходил лечение от тяжелой болезни.