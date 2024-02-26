Кремль ответил на вопрос о приезде Путина на прощание с главой ВС Лебедевым

Песков: Кремль позже объявит, поедет ли Путин на прощание с главой ВС Лебедевым

Кремль позже анонсирует, поедет ли президент России Владимир Путина на прощание с председателем Верховного суда (ВС) Валерием Лебедевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы проинформируем вас», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли глава государства приехать на церемонию.

Прощание с Лебедевым пройдет в среду, 28 февраля, в колонном зале Дома союзов. Председатель ВС в последнее время находился в больнице и проходил лечение от продолжительной болезни. Врачи не смогли его спасти.

Лебедев занимал должность председателя Верховного суда России с декабря 1991 года. До этого он два года возглавлял Верховный суд РСФСР. На пост Лебедева назначили первого его заместителя Петра Серкова. Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) в ближайшее время объявит конкурс на пост председателя.