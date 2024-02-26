Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:33, 26 февраля 2024Россия

Кремль ответил на вопрос о приезде Путина на прощание с главой ВС Лебедевым

Песков: Кремль позже объявит, поедет ли Путин на прощание с главой ВС Лебедевым

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Кремль позже анонсирует, поедет ли президент России Владимир Путина на прощание с председателем Верховного суда (ВС) Валерием Лебедевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы проинформируем вас», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли глава государства приехать на церемонию.

Прощание с Лебедевым пройдет в среду, 28 февраля, в колонном зале Дома союзов. Председатель ВС в последнее время находился в больнице и проходил лечение от продолжительной болезни. Врачи не смогли его спасти.

Лебедев занимал должность председателя Верховного суда России с декабря 1991 года. До этого он два года возглавлял Верховный суд РСФСР. На пост Лебедева назначили первого его заместителя Петра Серкова. Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) в ближайшее время объявит конкурс на пост председателя.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Германия ведет тайные переговоры с Индией о военной помощи Украине. Речь идет о поставках сотен тысяч снарядов

      Популярный комик рассказал о причинах ухода из КВН

      Европейцев призвали научиться жить без американского друга

      Нетаньяху соизмерил атаку 7 октября с двадцатью терактами 11 сентября в США

      В российском городе пообещали избавиться от рекордных снеговиков

      Погоня с задержанием укравших оборудование для майнинга россиян попала на видео

      Синоптик ответил на вопрос о сроках начала весны

      Жена депутата Госдумы ушла на СВО вслед за мужем

      Перечислены простые способы спастись от гайморита

      Стало известно об отношении участников СВО к Киркорову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше