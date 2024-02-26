Появились подробности о прощании с председателем Верховного суда Лебедевым
Прощание с председателем ВС Лебедевым пройдет 28 февраля в Доме союзов
Прощание с председателем Верховного суда (ВС) Вячеславом Лебедевым пройдет в среду, 28 февраля. Подробности об этом сообщили в Верховном суде, передает ТАСС.
Там уточнили, что церемония состоится в колонном зале Дома союзов. Других деталей о прощании в суде не привели.
Председатель ВС в последнее время находился в больнице и проходил лечение от продолжительной болезни. Врачи не смогли его спасти. Лебедев занимал должность председателя Верховного суда России с декабря 1991 года. До этого он два года возглавлял Верховный суд РСФСР.
Врио председателя ВС назначили первого заместителя Лебедева Петра Серкова. Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) в ближайшее время объявит конкурс на пост председателя.