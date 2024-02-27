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11:13, 27 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о прошлом главы украинской разведки

NYT: глава ГУР Буданов совершал вылазки в Крым и лечился в США после Донбасса
СюжетДиверсии в России
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов лечился в США после ранения в Донбассе и высаживался в Крыму в составе элитного украинского отряда. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что в 2016 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США начало готовить подразделение спецназа, известное как «отряд 2245», для диверсий против России. Буданов был одним из офицеров этого подразделения и проходил тренировки ЦРУ.

Как пишет NYT, во время службы в подразделении Буданов участвовал в высадке в Крыму, но столкнулся с подразделением российского спецназа и был вынужден отступить. Также нынешний глава ГУР Украины был отправлен для лечения в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в США после ранения в ходе действий в Донбассе.

Ранее NYT сообщило, что с 2014 года ЦРУ помогло Службе безопасности Украины и ГУР создать 12 секретных военных баз у границ России. После начала спецоперации также было создано два объекта по перехвату переговоров российских военных.

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      Юрий Леонов
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