Стало известно о ситуации в Работино

Рогов: большинство территории Работино перешло в серую зону

В селе Работино в Запорожской области продолжаются ожесточенные позиционные бои. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент российские войска удерживают южную часть села, взяв пять опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а бойцы ВСУ занимают северную часть населенного пункта. Он также добавил, что большинство территории Работино перешло в серую зону.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) допускал, что украинская армия могла покинуть Работино.