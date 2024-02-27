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14:44, 27 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о ситуации в Работино

Рогов: большинство территории Работино перешло в серую зону

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В селе Работино в Запорожской области продолжаются ожесточенные позиционные бои. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент российские войска удерживают южную часть села, взяв пять опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а бойцы ВСУ занимают северную часть населенного пункта. Он также добавил, что большинство территории Работино перешло в серую зону.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) допускал, что украинская армия могла покинуть Работино.

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