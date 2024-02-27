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13:46, 27 февраля 2024Россия

Стало известно о смерти посещавшего передовую в зоне СВО мэра российского города

Стало известно о смерти посещавшего передовую в зоне СВО мэра Саянска Боровского
Олег Боровский

Олег Боровский. Кадр: MALM TV / YouTube

Стало известно о смерти мэра города Саянска Иркутской области Олега Боровского. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

Занимавший пост главы Саянска Боровский болел сахарным диабетом. Ему было 63 года.

По данным канала, глава города неоднократно выезжал на передовую в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и оказывал помощь российским военнослужащим. Недавно Боровский вернулся из очередной поездки в зону СВО, куда он доставил груз гуманитарной помощи бойцам.

Ранее Боровский неоднократно публиковал фотографии в необычных костюмах. Так, летом 2022 года на день города главу Саянска нарядили в костюм царя. Перед этим мэр опубликовал фотографию в костюме царя Салтана.

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      Алан Босиков
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