Стилисты назвали визуально старящую обувь

Стилисты Анджела Фостер, Элизабет Косич и Холли Чейес назвали визуально старящую обувь. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

В первую очередь эксперты выделили туфли на танкетке, с квадратным носом и кроссовки-слипоны. Вдобавок они отметили обувь на плоской подошве. По мнению Фостер, данный предмет гардероба негативно влияет на осанку и способствует появлению болевых ощущений в ногах.

Кроме того, специалисты обратили внимание на сабо, кеды и туфли с неустойчивым каблуком. «Ищите обувь с супинатором, который соответствует форме стопы. При этом она должна иметь достаточную амортизацию, чтобы поддерживать ногу, но не настолько, чтобы вы чувствовали себя оторванными от земли», — объяснила Чейес.

Среди прочего, лишние годы могут прибавить сандалии с ремешками, обувь с обилием декоративных элементов и туристические кроссовки. «Вездеходные кроссовки с тяжелыми протекторами и большой амортизирующей подошвой не являются модным трендом, поэтому приберегите их для похода на выходные», — порекомендовала Косич.

Ранее дизайнер Наз Маер назвал россиянкам визуально старящие детали женского образа в 2024 году. По словам эксперта, зрительно ухудшить внешний вид способны береты, меховая оторочка на воротнике пальто и замшевая обувь.