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16:46, 27 февраля 2024Россия

Студентка гуманитарного университета напала на однокурсницу в туалете с кувалдой

Студентка РГГУ напала на однокурсницу в туалете с кувалдой из-за ревности

Фото: lmkelly / Shutterstock / Fotodom

Студентка Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) напала на однокурсницу в туалете с кувалдой из-за ревности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, девушка выяснила, что пострадавшая встречается с тем же молодым человеком, что и она. После этого парень и две студентки встретились в кафе, чтобы обсудить ситуацию — на встрече студент сообщил, что хочет продолжать отношения только с новой возлюбленной, а со старой хочет расстаться.

После этого россиянка спланировала нападение на конкурентку — она купила кувалду, запаковала ее в пакет и незаметно пронесла в здание университета. В туалете она успела нанести только один удар — окровавленная жертва выбежала из помещения и позвала на помощь. Ее рана оказалась несерьезной, и уже на следующий день она снова вышла на занятия — как и совершавшая нападение.

Тем не менее, пострадавшая написала заявление в полицию.

Ранее стало известно, что 14-летнего московского школьника отправили в нокаут за вранье о девочке.

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      Марк Леонов
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