14-летнего московского школьника отправили в нокаут за вранье о девочке

В Москве 14-летнего школьника отправили в нокаут за вранье о пятикласснице

В Москве 14-летнего школьника отправили в нокаут за вранье о пятикласснице. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что на семиклассника напала группа подростков. До этого он рассказал о непристойных занятиях девочки.

«Мальчика поставили на колени, заставили извиняться, а обиженная дала ему пощечину. После этого 15-летний подросток ударил его коленом в лицо, от чего семиклассник потерял сознание», — разъяснил источник.

Впоследствии мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию. Женщина попросила принять меры в отношении несовершеннолетних, избивших ее сына.

В свою очередь, подросток не имеет ни к кому претензий и не рассказывал о случившемся родителям. Они узнали об инциденте из соцсетей, отметил собеседник РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сын полицейского сломал мальчику нос из-за «бабского» рюкзака.