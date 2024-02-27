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11:34, 27 февраля 2024Из жизни

Банда подростков угнала из салона девять машин на 54,2 миллиона рублей

В США девять подростков угнали из салона девять машин Range Rover за $583 тыс.

Кадр: Waukesha Police Department

В США банда из девяти подростков ворвалась в салон Range Rover в штате Висконсин и угнала девять внедорожников на общую сумму 583 тысячи долларов (54,2 миллиона рублей). Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел около шести часов утра 18 февраля в городе Уокешо. Юные преступники, на лицах которых были черные маски, проникли в салон, нашли ключи от автомобилей и скрылись на них. При этом одна из машин получила повреждения, так как угонщик врезался на ней в дверь салона, когда сдавал задом в зале.

Несмотря на то что действия малолетних преступников попали на камеры видеонаблюдения, задержать пока удалось только одного из них. 17-летний юноша попал в аварию на шоссе 25 февраля, благодаря чему и был задержан. Полицейские считают, что подростки входят в состав организованной преступной группировки, действующей в районе Чикаго.

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«Дети в наши дни становятся все более и более наглыми. Они выходят на улицу, сбиваются в банды и совершают подобные преступления», — заявил капитан полиции Уокеша Дэн Бауманн.

В данный момент шесть из девяти похищенных автомобилей были найдены в пригородах Чикаго. Единственный задержанный преступник содержится под стражей. Ему назначен залог в 50 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей).

В июле 2023 года сообщалось, что в США полиция задержала восьмилетнего мальчика, который отобрал автомобиль у владельца. Ребенок угрожал пострадавшему пистолетом.

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      Никита Савин
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