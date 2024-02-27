Турецкие компании рассказали об угрозах американских дипломатов

Aydınlık: дипломаты США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией

Турецкие компании получают угрозы от американских дипломатов из-за торговли с Россией. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет местное издание Aydınlık.

По сведениям газеты, сотрудники посольства и консульств США в Турции приходят в офисы фирм и банков, ведущих работу с РФ, и угрожают им санкциями. Представители компаний рассказали, что чиновники угрожают им, посещая учреждения или приглашая их в посольства США. Речь идет о компаниях, ведущих бизнес с российскими партнерами, а также банках, осуществляющих переводы в РФ и открывающих счета россиянам.

Собеседник издания заявил, что одним из дипломатов является специалист по экспортному контролю в Генеральном консульстве США в Стамбуле Гюлин Кан Юксельтан. В ответ на запрос журналистов Aydınlık Юксельтан не отрицала факт своих визитов, однако, заявила что не уполномочена предоставлять информацию по этому вопросу.

Ранее стало известно, что из-за опасений вторичных санкций экспорт из Турции в РФ резко сократился. Колумнист Aydınlık Исмет Озчелик отмечает, что поставки по сравнению с январем 2023 года снизились более чем на 30 процентов. «Причина — санкции и давление со стороны США. Компании опасаются санкций», — рассказал он.