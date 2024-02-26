Поставки из Турции в Россию резко сократились из-за угроз США

Aydınlık: главы компаний Турции рассказали об угрозах США из-за работы с Россией

Из-за угроз США турецким компаниям, ведущим торговлю с Россией, и опасений вторичных санкций экспорт из Турции в РФ резко сократился. Об этом со ссылкой на представителей бизнеса страны пишет местная газета Aydınlık.

Колумнист издания Исмет Озчелик отмечает, что поставки по сравнению с январем 2023 года снизились более чем на 30 процентов. «Причина — санкции и давление со стороны США. Компании опасаются санкций», — рассказал он, ссылаясь на комментарии глав компаний-экспортеров.

Озчелик отметил также, что на 20 процентов за то же время сократился экспорт в Россию турецких фруктов, а по сравнению с декабрем 2023 года он упал сразу на 45 процентов. По его словам, если нормальная работа с РФ не восстановится, «фермеры разорятся», так как для некоторых выращиваемых в стране культур Россия является единственным рынком сбыта.

В конце прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, в котором говорится, что иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками с подсанкционными лицами и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Эта мера спровоцировала проблемы с оплатой Турции за российскую нефть и платежами РФ за турецкие товары.

