Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:01, 26 февраля 2024Экономика

Поставки из Турции в Россию резко сократились из-за угроз США

Aydınlık: главы компаний Турции рассказали об угрозах США из-за работы с Россией

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Из-за угроз США турецким компаниям, ведущим торговлю с Россией, и опасений вторичных санкций экспорт из Турции в РФ резко сократился. Об этом со ссылкой на представителей бизнеса страны пишет местная газета Aydınlık.

Колумнист издания Исмет Озчелик отмечает, что поставки по сравнению с январем 2023 года снизились более чем на 30 процентов. «Причина — санкции и давление со стороны США. Компании опасаются санкций», — рассказал он, ссылаясь на комментарии глав компаний-экспортеров.

Материалы по теме:
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией. Как россиянам теперь открывать счета за границей?
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией.Как россиянам теперь открывать счета за границей?
Сегодня

Озчелик отметил также, что на 20 процентов за то же время сократился экспорт в Россию турецких фруктов, а по сравнению с декабрем 2023 года он упал сразу на 45 процентов. По его словам, если нормальная работа с РФ не восстановится, «фермеры разорятся», так как для некоторых выращиваемых в стране культур Россия является единственным рынком сбыта.

В конце прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, в котором говорится, что иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками с подсанкционными лицами и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Эта мера спровоцировала проблемы с оплатой Турции за российскую нефть и платежами РФ за турецкие товары.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Великобритании резко высказался в адрес Путина. Он собирается переубедить президента России по вопросу Украины

      Домохозяек призвали положить зубную пасту в унитаз

      Российскому бизнесу раскрыли перспективные направления параллельного импорта

      Популярный комик назвал лучший город мира

      Российские солдаты обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого сослуживца

      Московский пенсионер повис на окне 12-го этаж и был спасен

      Выигравший миллиард рублей россиянин опроверг свой отъезд из страны

      Подачу заявлений на возврат средств из Qiwi-кошельков задумали упростить

      В Польше признали неспособность Запада настроить мир против России

      Гособвинение запросило пожизненное наказание воевавшему в ВСУ актеру Канахину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше