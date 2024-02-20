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17:15, 20 февраля 2024Экономика

США усложнили торговлю России и Турции

Reuters: торговля между Россией и Турцией осложнилась после новых санкций США

Фото: Umit Bektas / Reuters

Угроза вторичных санкций США, направленных против банков, ведущих бизнес с Россией, усложнила торговлю между Турцией и РФ. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters.

В декабре президент США Джо Байден подписал новый указ, который позволяет американскому министерству финансов вводить ограничительные меры в отношении иностранных финансовых организаций, помогающих обходить санкции против России. Эта мера спровоцировала проблемы с оплатой Турции за российскую нефть и платежами РФ за турецкие товары, сообщили собеседники агентства. Они объяснили, что банки Турции ужесточили требования к клиентам из России, а экспортеры нефти из РФ не получали платежей из этой страны в течение двух-трех недель.

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Изначально согласованный способ оплаты приходится менять или откладывать платеж, сообщили собеседники агентства в нефтяной отрасли. Они добавили, что проблемы при расчетах могут возникать в любой момент.

Ранее стало известно, что ряд турецких банков начали получать предупреждения от США по поводу соблюдения ими санкционной политики. «Доходит и до угрожающего тона», — заявил источник в банковском секторе республики.

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