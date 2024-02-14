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09:14, 14 февраля 2024Экономика

США пригрозили турецким банкам из-за работы с Россией

США пригрозили частным банкам Турции из-за денежных переводов с Россией

Фото: Murad Sezer / Reuters

США пригрозили частным банкам Турции из-за их работы с платежами из России. Об этом РИА Новости рассказал анонимный источник в банковском секторе республики.

По его словам, сейчас ряд кредитных организаций страны получает предупреждения от США по поводу соблюдения ими санкционной политики. «Доходит и до угрожающего тона», — заявил собеседник агентства.

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С 1 января денежные переводы между Турцией и Россией почти остановились. Источники в банковской сфере сообщили, что проблемы связаны с опасениями по поводу вторичных санкций Минфина США в отношении финансовых организаций, которые «поддерживают военные усилия России».

В феврале банки Турции стали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к рядовым гражданам из России, намеревающимся открыть карту в стране.

Президент Ассоциации «Российско-турецкий диалог», партнер адвокатского бюро NSP Арсен Аюпов рассказал, что ситуация с остановкой платежей компаний из России в Турцию в 2024 году стала более масштабной. При этом, по его словам, автоматической блокировки не происходит, а банки проводят ее в ручном режиме, давая время урегулировать ситуацию.

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