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10:46, 27 февраля 2024Мир

Турция заявила о давлении США из-за торговли с Россией

Aydınlık: дипломаты США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией

Фото: Hannah McKay / Reuters

Американские дипломаты, работающие в Турции, оказывают давление на турецкие компании и финансовые учреждения, работающие с Россией. Об этом сообщает газета Aydınlık со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, сотрудники посольства и консульств США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и угрожают включением в санкционный список, поскольку «установили, что у них есть торговые и денежные переводы с Россией». «Американские чиновники угрожали им, ходя от двери к двери или напрямую приглашая их в здания посольства США», — приводятся в материале слова источника.

Представитель компании, которую посещали американские дипломаты, на условиях анонимности заявил, что одним из этих чиновников является Гюлин Кан Юксельтан. Он уточнил, что на визитной карточке была указана ее должность — «специалист по экспортному контролю, Бюро промышленности и безопасности, Министерство торговли США». Сама Юксельтан не опровергла информацию о визитах.

Ранее США продали Турции военную технику на 23 миллиарда долларов после одобрения страной вступления Швеции в НАТО. Вашингтон передал Анкаре сотни ракет и бомб, 40 новых военных самолетов F-16, а также 79 комплектов запчастей для них.

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      Дарья Балацкая
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