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12:07, 12 февраля 2024Мир

США продали Турции военную технику после одобрения вступления Швеции в НАТО

Bloomberg: США продали Турции F-16, ракеты и бомбы на 23 миллиарда долларов
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: NTB / Ole Berg-Rusten / Reuters

США продали Турции военную технику на 23 миллиарда долларов после одобрения страной вступления Швеции в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает Bloomberg.

«Покупки позволят Турции вывести из эксплуатации свои самолеты F-4 и модернизировать крупнейший после США парк F-16 в НАТО в качестве временной меры, пока страна не сможет разработать свои собственные военные самолеты», — информирует издание.

Вашингтон предоставил Турции сотни ракет и бомб, 40 новых военных самолетов F-16, а также 79 комплектов запчастей для имеющихся у страны самолетов.

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Несмотря на это, как подчеркивает издание, в отношениях двух стран сохраняется напряженность из-за нежелания Анкары отказываться от системы противовоздушной обороны (ПВО) российского производства.

В феврале Конгресс США официально одобрил сделку по продаже истребителей F-16 Турции.

26 января, после ратификации Турцией членства Швеции в НАТО, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ждет от США ответных действий, вероятно, имея в виду поставки стране военной техники.

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      Лина Пивоварова
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