Эрдоган заявил об ожидании действий США по продаже истребителей F-16

Эрдоган: Турция ожидает следующего шага США по продаже F-16

Турция ожидает следующего шага со стороны США по продаже Анкаре истребителей F-16 и комплектов модернизации после ратификации заявки Швеции на членство в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

По словам турецкого лидера, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан работает в тесной координации со своим американским коллегой госсекретарем Энтони Блинкеном по этому вопросу.

«Мы ждем [действий от США]», — констатировал Эрдоган.

Ранее президент США Джо Байден обратился к американскому Конгрессу с просьбой незамедлительно одобрить продажу самолетов F-16 Турции. Отмечается, что Анкара с 2021 года стремилась купить 40 истребителей и 79 комплектов для модернизации ее парка, что станет возможным после утверждения Эрдоганом ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе.