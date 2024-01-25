Байден призвал Конгресс США незамедлительно одобрить продажу F-16 Турции

Байден обратился к Конгрессу и призвал одобрить продажу самолетов F-16 Турции

Президент США Джо Байден обратился к американскому Конгрессу и призвал законодателей незамедлительно одобрить продажу самолетов F-16 Турции. Это произошло после того, как турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

Американский лидер написал об этом в письмах руководителям комитета Сената США по международным отношениям и комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Отмечается, что Турция с 2021 года стремилась купить 40 самолетов F-16 и 79 комплектов для модернизации ее парка. Анкара планирует вывести из эксплуатации свои самолеты F-4 и модернизировать имеющиеся F-16 в качестве временной меры, пока не сможет разработать собственные военные самолеты.

Ранее парламент Турции большинством голосов одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь соответствующий указ поступит на подпись президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан положительно оценил одобрение парламентом Турции заявки Швеции на прием в блок, отметив, что Швеция является сильным и эффективным партнером в сфере обороны.