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02:12, 24 января 2024Мир

Белый дом прокомментировал решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО

Белый дом: вступление Швеции в НАТО усилит США и сам альянс
СюжетРоссия и НАТО:

Вступление Швеции в НАТО усилит и сделает более безопасными Соединенные Штаты и сам Североатлантический альянс. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в соцсети X.

Он положительно оценил одобрение парламентом Турции заявки Швеции на прием в блок. «Это было важным приоритетом для президента США [Джо Байдена]», — прокомментировал Салливан. Он подчеркнул, что Швеция является сильным и эффективным партнером в сфере обороны.

23 января парламент Турции простым большинством одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь соответствующий указ поступит на подпись президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году на фоне начала военного конфликта России и Украины. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года. Швеция пока не присоединилась к альянсу, в том числе из-за разногласий с Турцией.

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      Марина Совина
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