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12:34, 11 февраля 2024Мир

Конгресс США одобрил сделку с Турцией по продаже истребителей F-16

Конгресс США одобрил сделку с Турцией по продаже сорока истребителей F-16

Фото: Murad Sezer / Reuters

Конгресс США одобрил сделку с Турцией по продаже сорока новых истребителей F-16, а также модернизации тех, что есть уже в турецком авиационном парке. Об этом сообщает посольство США в Анкаре в социальной сети X.

«Принятое на этой неделе решение Конгресса одобрить приобретение Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 является большим шагом вперед», — отмечается в заявлении.

Также американская сторона подчеркнула, что турецкий авиационный парк F-16 имеет «решающее значение» в рамках сил НАТО с точки зрения обеспечения «оперативной совместимости между союзниками».

27 января возможную продажу Анкаре F-16 одобрил Государственный департамент США. Американское внешнеполитическое ведомство сообщило, что сделка составляет порядка 23 миллиардов долларов.

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      Максим Габриелян
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