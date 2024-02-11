Конгресс США одобрил сделку с Турцией по продаже истребителей F-16
Конгресс США одобрил сделку с Турцией по продаже сорока новых истребителей F-16, а также модернизации тех, что есть уже в турецком авиационном парке. Об этом сообщает посольство США в Анкаре в социальной сети X.
«Принятое на этой неделе решение Конгресса одобрить приобретение Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 является большим шагом вперед», — отмечается в заявлении.
Также американская сторона подчеркнула, что турецкий авиационный парк F-16 имеет «решающее значение» в рамках сил НАТО с точки зрения обеспечения «оперативной совместимости между союзниками».
27 января возможную продажу Анкаре F-16 одобрил Государственный департамент США. Американское внешнеполитическое ведомство сообщило, что сделка составляет порядка 23 миллиардов долларов.