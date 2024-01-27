Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:54, 27 января 2024Мир

Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16

Пентагон: Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Госдеп США одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на 23 миллиарда долларов. Об этом информирует Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, пишет ТАСС.

Как уточняется, американское внешнеполитическое ведомство «одобрило потенциальную продажу правительству Турецкой Республики F-16, модернизацию и связанное с этим оборудование примерно на $23 млрд».

Ранее Анкара, как отметили в Пентагоне, запросила разрешение на покупку у Штатов 40 новых F-16, на модернизацию 79 уже имеющихся, а также на покупку запчастей и различных систем, в том числе навигации и связи.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона ожидает следующего шага со стороны США по продаже Анкаре истребителей F-16 и комплектов модернизации после ратификации заявки Швеции на членство в НАТО. До этого президент США Джо Байден обратился к американскому Конгрессу с просьбой незамедлительно одобрить продажу самолетов Турции.

В декабре прошлого года Турция завершила переговоры с США о покупке истребителей F-16 Block 70.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Задыхался в судорогах 19 минут. В США впервые казнили заключенного при помощи чистого азота

      Названо возможное назначение десятков миллиардов евро от ЕС для Украины

      На Украине уличили Германию в притворстве

      Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16

      Американские пограничники отказались от борьбы с Нацгвардией Техаса

      В Минобороны рассказали о поставках новой техники в ВС России

      На Украине потребовали от Цукерберга разрешить призывать убивать русских

      В США рассказали о влиянии конфликта в Техасе на позиции Байдена

      Генконструктор отказался раскрыть максимальную дальность полета «Циркона»

      В России задумались о создании межрегионального автокластера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше