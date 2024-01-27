Пентагон: Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16

Госдеп США одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на 23 миллиарда долларов. Об этом информирует Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, пишет ТАСС.

Как уточняется, американское внешнеполитическое ведомство «одобрило потенциальную продажу правительству Турецкой Республики F-16, модернизацию и связанное с этим оборудование примерно на $23 млрд».

Ранее Анкара, как отметили в Пентагоне, запросила разрешение на покупку у Штатов 40 новых F-16, на модернизацию 79 уже имеющихся, а также на покупку запчастей и различных систем, в том числе навигации и связи.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона ожидает следующего шага со стороны США по продаже Анкаре истребителей F-16 и комплектов модернизации после ратификации заявки Швеции на членство в НАТО. До этого президент США Джо Байден обратился к американскому Конгрессу с просьбой незамедлительно одобрить продажу самолетов Турции.

В декабре прошлого года Турция завершила переговоры с США о покупке истребителей F-16 Block 70.