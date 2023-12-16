CNN Turk: Турция завершила переговоры о покупке американских истребителей

Турция завершила переговоры с США о покупке истребителей F-16 Block 70, сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер. Теперь, по данным агентства CNN Turk, ожидается позитивное решение по итогам диалога двух стран.

Сообщается, что Анкара рассчитывает не только приобрести у США 40 истребителей, но и с помощью западного партнера модернизировать имеющиеся самолеты. После переговоров Гюлер выразил надежду, что процесс начнется как можно скорее.

По словам министра, в контексте закупок важно, чтобы «союзники не вводили друг против друга ограничительные меры». Гюлер рассчитывает, что США оценят глобальную и региональную роль Турции и ее силу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о невозможности справедливого мира с США. Он уточнил, что справедливый мир возможен, но без выступающих против него в Газе США, которые наложили вето на проект резолюции, требующий незамедлительного гуманитарного прекращения огня в палестинском секторе.