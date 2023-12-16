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18:42, 16 декабря 2023Мир

Турция завершила переговоры о покупке американских истребителей

CNN Turk: Турция завершила переговоры о покупке американских истребителей

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Турция завершила переговоры с США о покупке истребителей F-16 Block 70, сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер. Теперь, по данным агентства CNN Turk, ожидается позитивное решение по итогам диалога двух стран.

Сообщается, что Анкара рассчитывает не только приобрести у США 40 истребителей, но и с помощью западного партнера модернизировать имеющиеся самолеты. После переговоров Гюлер выразил надежду, что процесс начнется как можно скорее.

По словам министра, в контексте закупок важно, чтобы «союзники не вводили друг против друга ограничительные меры». Гюлер рассчитывает, что США оценят глобальную и региональную роль Турции и ее силу.

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      Алиса Дмитриева
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