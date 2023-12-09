Эрдоган заявил о невозможности справедливого мира с США

Эрдоган: справедливый мир возможен, но без выступающих против мира в Газе США

Справедливый мир возможен, но без выступающих против него в Газе США, которые наложили вето на проект резолюции, требующий незамедлительного гуманитарного прекращения огня в палестинском секторе. Об этом заявил в ход своего выступления президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в субботу, 9 декабря, РИА Новости.

«За отказ (от прекращения огня) проголосовали только США. Возможна ли такая справедливость? Справедливый мир возможен, но не с Америкой. США на стороне Израиля. О, США, как вы ответите за это?» — сказал он.

США заблокировали проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Совете Безопасности ООН по сектору Газа. За принятие документа проголосовали 13 членов Совбеза, еще одна страна — Великобритания — воздержалась, однако Соединенные Штаты, оставшись в одиночестве, тем не менее наложили вето на проект.

Соавторами резолюции выступили 97 стран — членов ООН. Она предполагает немедленное гуманитарное прекращение огня и освобождение всех заложников. Совет Безопасности международной организации также повторил требование ко всем сторонам конфликта о необходимости исполнять обязательства в рамках международного права.

В документе выражается глубокая обеспокоенность «в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и страданиями палестинского мирного населения».