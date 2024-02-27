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16:27, 27 февраля 2024Путешествия

У самолета с россиянами на борту в воздухе отказал автопилот

Aviaincident: у летевшего в Петербург самолета в воздухе отказал автопилот

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

У самолета российской авиакомпании Utair отказал автопилот в воздухе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Баку в Санкт-Петербург, в понедельник, 26 февраля. Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна решил следовать в авиагавань назначения.

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В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту. Никто из находившихся на борту пассажиров не пострадал.

Ранее в феврале сургутский депутат Владимир Болотов пожаловался на популярную российскую авиакомпанию Utair и сравнил ее с маршруткой. Рейс, на котором он собирался лететь из Сургута в Тюмень, задержали на час. Задержка настолько расстроила депутата, что он поделился своим негодованием в соцсетях.

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