В ДНР сообщили об уничтожении вооружения ВСУ под Авдеевкой

Кимаковский: ВС РФ уничтожили резервный БК и гранатометы ВСУ в районе Орловки

Российские войска уничтожили резервный боекомплект (БК) и арсенал гранатометов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Орловка под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, гранатометы находились в характерных для НАТО упаковках. «Это вооружение украинские солдаты перебрасывали последние несколько дней очень аккуратно и, как думалось, незаметно. Учитывая все данные объективного контроля, это был резервный арсенал, который наши ребята уничтожили одним точным попаданием», — добавил он.

Кимаковский также отметил, что в результате детонации БК на позициях ВСУ украинские войска потеряли большое количество бойцов.

Ранее в информационно-аналитическом центре Deep State сообщили о продвижении ВС РФ на авдеевском направлении. Уточняется, что российским военным удалось взять под контроль населенные пункты Степное и Северное на западе от села Ласточкино.