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10:08, 27 февраля 2024Мир

В ЕС заявили о планах нарастить темпы оборонной промышленности к 2035 году

Bloomberg: ЕС стремится нарастить военные производственные мощности к 2035 году

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Европейский союз (ЕС) к 2035 году стремится нарастить темпы военных закупок внутри блока. О деталях нового проекта Европейской оборонно-промышленной стратегии сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, российско-украинский конфликт выявил ограниченность промышленности ЕС и его зависимость от других стран, в результате чего объединение изо всех сил пытается нарастить производственные мощности и расходы после десятилетий недостаточного инвестирования.

«Геополитические события указывают на настоятельную необходимость того, чтобы Европа взяла на себя повышенную ответственность за свою собственную безопасность и была готова эффективно противостоять всему спектру угроз, с которыми она сталкивается», — говорится в проекте.

Согласно стратегии, ЕС должен будет обладать способностью массово производить оборонное оборудование, такое как боеприпасы и дроны. Эти усилия потребуют совместных инвестиций и совместных закупок, а не приобретения готового оборудования у третьих стран вне блока.

Ранее Франция и Нидерланды поддержали план чешского премьер-министра Петра Фиала по закупке снарядов для Украины вне ЕС. Уточняется, что предложение Чехии могут также поддержать 15 европейских стран.

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      Виктория Кондратьева
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