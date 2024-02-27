Франция и Нидерланды нашли способ снабжения ВСУ дефицитными снарядами

Bloomberg: Франция и Нидерланды поддержали план закупки снарядов для ВСУ вне ЕС

Франция и Нидерланды поддержали план премьер-министра Чехии Петра Фиала по закупке дефицитных снарядов для Украины вне Европейского союза (ЕС). О новом способе снабжения Вооруженных сил Украины дефицитными снарядами сообщает Bloomberg.

«Чешское предложение полностью соответствует тому, что мы сделали в отношении артиллерии. Мы попросили страны, не входящие в ЕС, найти решения. Мы будем участвовать в этой инициативе. Мы полностью открыты для этого. Наша единственная цель — эффективность», — высказался президент Франции Эммануэль Макрон о плане.

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что Амстердам согласился выделить на данную инициативу 100 миллионов евро и выразил надежду, что другие страны Евросоюза последуют его примеру.

По словам Фиала, предложение Чехии могут поддержать 15 стран, хотя он не назвал их. «По нашим оценкам, к 2025 году в Европе и Украине должно быть достаточно производства боеприпасов, но нам нужно преодолеть этот период. Чешская инициатива — это способ, которым европейские государства могут это сделать», — заключил чешский премьер.

Ранее Франция, Кипр и Греция выступили против использования средств ЕС для закупки снарядов для Украины у производителей за пределами блока. Уточняется, что три страны заблокировали данное решение, поскольку европейским производителям оружия нужны заказы.