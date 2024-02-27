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10:10, 27 февраля 2024Бывший СССР

В Эстонии усомнились в способности Украины удержать фронт

Постпред Эстонии в НАТО Луйк: Украина может не удержать линию фронта

Фото: Reuters

Украина может не выстоять в обороне, если Вашингтон не согласует новый пакет военный помощи. Киеву требуется полная поддержка Запада, заявил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк в эфире канала ETV.

«Правда в том, что удержание линии фронта в нынешнем виде украинцам не гарантировано. Очень важно, чтобы решения о пакетах помощи украинцам, пакетах вооружений как можно скорее были приняты в Конгрессе США», — заявил постпред.

Он отметил, что Киеву для получения стратегической инициативы требуется новая стратегия и насыщение армии оружием качественно нового уровня, и усомнился в способности Европейского союза реализовать эти шаги без помощи Вашингтона.

Ранее в Эстонии также выступили с инициативой отдать Украине весь запас вооружения Европы. По словам министра обороны прибалтийской республики Ханно Певкура, такие шаги должны лечь в основу новой европейской стратегии безопасности.

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      Глеб Палехов
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