В Эстонии усомнились в способности Украины удержать фронт

Постпред Эстонии в НАТО Луйк: Украина может не удержать линию фронта

Украина может не выстоять в обороне, если Вашингтон не согласует новый пакет военный помощи. Киеву требуется полная поддержка Запада, заявил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк в эфире канала ETV.

«Правда в том, что удержание линии фронта в нынешнем виде украинцам не гарантировано. Очень важно, чтобы решения о пакетах помощи украинцам, пакетах вооружений как можно скорее были приняты в Конгрессе США», — заявил постпред.

Он отметил, что Киеву для получения стратегической инициативы требуется новая стратегия и насыщение армии оружием качественно нового уровня, и усомнился в способности Европейского союза реализовать эти шаги без помощи Вашингтона.

Ранее в Эстонии также выступили с инициативой отдать Украине весь запас вооружения Европы. По словам министра обороны прибалтийской республики Ханно Певкура, такие шаги должны лечь в основу новой европейской стратегии безопасности.