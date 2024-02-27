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09:33, 27 февраля 2024Наука и техника

В Европе создали автомобиль для подростков

В Швейцарии создали электромобиль, которым могут управлять подростки с 14 лет

Кадр: Microlino / Youtube

В Европе создали автомобиль для подростков. Швейцарская компания Micro Mobility Systems представила серийную версию компактного электромобиля Microlino Lite, которым могут управлять подростки с 14 лет при наличии прав на мопед. Об этом сообщает The Verge.

Максимальная скорость авто не превышает 45 километров в час. Длина кузова достигает 2,5 метра, ширина — 1,5 метра, а снаряженная масса — менее 600 килограммов, пиковая мощность мотора — 12 лошадиных сил. Отмечается, что из-за небольшого веса мини-электромобиль потребляет меньше энергии, чем стандартный электрокар.

Авто с базовым аккумулятором мощность 5,5 кВтч может проехать на одном заряде около 100 километров, а с 11 кВтч — до 177 километров.

С 14 лет могут управлять таким транспортом жители Франции и Италии, с 15 лет — Германии, Испании, Швеции, Австрии, с 16 — Норвегии, Португалии, Великобритании, Нидерландов Люксембурга, Греции, Бельгии. Приобрести электромобиль сначала можно будет в лизинг при аренде на 48 месяцев с ограничением по пробегу в пять тысяч километров в год. Стоимость составит около 156 евро в месяц (15,6 тысячи рублей).

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      Александра Д Борисова
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