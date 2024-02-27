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18:40, 27 февраля 2024Мир

В Германии впервые обязали беженцев работать

Район Германии Зале-Орла первым обязал беженцев работать

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Беженцы, проживающие на территории района Зале-Орла в федеральной земле Тюрингия на востоке Германии, впервые будут обязаны работать. Об этом сообщил глава района Кристиан Херрготт, его слова передает немецкое издание Bild.

«Важно дать понять, что люди, живущие на пособия из денег налогоплательщиков, должны что-то отдавать обществу, а не сидеть целыми днями на скамейке в парке», — заявил Херрготт.

Сообщается, что Закон о предоставлении убежища, принятый в Германии в 1992 году, предполагает трудоустройство беженцев, однако Зале-Орла стал первым районом страны, который реализовал это положение.

По данным Херрготта, беженцы района будут привлечены к общественным работам по четыре часа в день. Почасовая заработная плата составит 80 евроцентов, что соответствует 64 евро в месяц. В марте работающим мигрантам будут предоставлены зарплатные карты.

Глава района сообщил, что в данный момент он занимается рассылкой предложений о работе в организации и муниципальные предприятия и старается «мотивировать тех, кто не хочет работать».

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал правые политические силы, выступающие за высылку иммигрантов из страны, врагами демократии.

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      Елизавета Мытарева
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