В Госдуме на фоне запрета ЛГБТ отреклись от претензий к радуге

Депутат Госдумы Хинштейн, комментируя запрет ЛГБТ, отрекся от претензий к радуге

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, рассуждая о ситуации с ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено), отрекся от претензий к обычной радуге. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Парламентарий разъяснил на фоне запрета ЛГБТ, что символом движения является шестицветная радуга. К «нормальной» нареканий нет, отметил Хинштейн.

«В нормальной семицветная радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ — нет. Можно любую историю довести до абсурда… В Ленобласти решили переименовать детский фестиваль "Радуга"», — поделился депутат.

По его мнению, в использовании символики (например, если кто-то носит радужную сумку) важны детали: «идет молодой человек в косметике, с длинными обесцвеченными волосами, ногти у него накрашены». Подобное поведение формирует образ представителя ЛГБТ, заметил Хинштейн, таким образом, гражданина могут наказать за демонстрацию принадлежности к экстремистскому движению.

В начале февраля стало известно, что жительницу Нижнего Новгорода Анастасию Ершову арестовали на пять суток за ношение радужных сережек.