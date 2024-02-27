В Госдуме обвинили НАТО в заговоре для легализации присутствия на Украине

Депутат Госдумы Белик: страны НАТО хотят легализовать присутствие на Украине

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик обвинил группу стран НАТО в заговоре с целью легализовать присутствие своих военных на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможности отправки западных военных на Украину, Белик отметил, что военные НАТО и так находятся на Украине в статусе наемников.

«То, о чем говорит премьер Словакии, — это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины, и Фицо в этом заговоре участвовать не хочет», — сказал депутат.

По его мнению, Фицо один из немногих среди западных лидеров, кто готов бороться за интересы своей страны, рискуя политической карьеры.

Ранее Роберт Фицо заявил, что отправка военных на Украину лишь приведет к эскалации конфликта, а не позволит добиться от российской стороны уступок. Он также подчеркнул, что Словакия не будет отправлять своих военных.