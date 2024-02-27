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12:29, 27 февраля 2024Россия

В Госдуме выступили за наказание мужчин за демонстрацию длинных ногтей

Депутат ГД Хинштейн: демонстрация длинных ногтей мужчинами — нарушение порядка

Фото: GrandTriumph / Shutterstock / Fotodom

Демонстрация мужчинами длинных ногтей и волос, а также макияжа является нарушением общественного порядка и должна наказываться. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн, его слова приводит портал KP.RU.

По словам депутата, подобный внешний вид у мужчин является демонстрацией принадлежности к «запрещенному движению».

«Человека накажут не за длинные ногти, а за их демонстрацию, потому что все вместе, совокупно образует совершенно конкретный образ, не оставляющий сомнений, кто перед тобой», — порассуждал парламентарий. Отдельно Хинштейн сообщил, что поводом для наказания за длинные ногти станет тот факт, что их могут увидеть дети.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в стране толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации и они могут спокойно жить в стране, если будут соблюдать одно главное условие — «не трогать детей».

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      Марк Леонов
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